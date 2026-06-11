Haberler

Gezeravcı Zonguldak'ta öğrencilerle buluştu

Gezeravcı Zonguldak'ta öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Zonguldak'ta düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu: ISS" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilerle buluşan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine ilişkin bilgi verdi.

Gezeravcı, öğrencilerin geleceklerini kurabilmek adına özgüvenlerinin yüksek olması gerektiğini ve yollarını aydınlatan öğretmenlerinin rehberliğinde sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Milli Uzay Programı kapsamında 2027 yılında Ay'a erişme noktasında hedef koyduklarını dile getiren Gezeravcı, şöyle devam etti:

"Birinci kademede, kendi ve dünya etrafında dönüşüne devam eden Ay yüzeyine dünyadan sağlıklı fırlatma, doğru seferle, seçtiğimiz spesifik noktaya sert iniş yapmayı planlıyoruz. Sert iniş nedir? Alenen çarptırmak ve bu ilk görevden elde edeceğimiz sonuçlarla ilk görevin bitmesini beklemeden halihazırda üretime devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen, ikinci görevde kullanacağımız bir 'Rover'i, bilimsel objeyi, yine Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi üretimi olan hibrit takılı motorla Ay'ın üzerine indirip, yumuşak inişle, emniyetli şekilde indirip orada bilimsel çalışmalara başlamayı planlıyoruz."

Gezeravcı, belirledikleri hedefi gerçekleştirebilen 5 ülke olduğunu, Türkiye'nin de 6'ncı ülke olacağını belirterek, NASA'nın Artemis III görevi kapsamında 2028 sonuna kadar Ay yüzeyine inme hedefi çalışmalarının bir sonraki aşaması için seçtiği 4 astronotu tanıttığını hatırlattı.

Konuşmasının ardından Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin

CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a telefon
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
İzmir'de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kız meselesi kavgası kanlı bitti
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler