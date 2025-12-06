Astronot Alper Gezeravcı Katkı Verdi, Dünyada Yazılıp Uzayda Tamamlanan İlk Çocuk Kitabı "Yıldızıma Giden Yol" Yayımlandı

Haber : Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - Türkiye'nin ilk astronotu Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çocuklar için de bir "görev" yerine getirdiği ortaya çıktı. Uzaya gitmeden önce yeğeni Karan, amcası Gezeravcı'dan "yıldız getirmesini" istemişti. Yerine getirilemeyen bu istekten yola çıkan yazar Fatih Danacı, uzaydaki Gezeravcı'yla haberleşerek çocuk kitabı "Yıldızıma Giden Yol"u tamamladı ve tüm çocuklara armağan etti.

TÜBİTAK Yayınları, Türkiye'de çocuklara uzay ve havacılık sevgisi aşılamayı hedefleyen bir eseri çocuk okurla buluşturdu. "Yıldızıma Giden Yol" ilk bakışta diğer çocuk kitapları gibi görünse de arkasında başka bir hikaye daha barındırıyor.

ANKA Haber Ajansı, o hikayeyi araştırdı: Kitabın yazarı dünyadaydı ama kitap uzayda da yazılmıştı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çok sıkı ve titizlikle tamamlanması gereken bir çalışma süresi olduğu için Astronot Alper Gezeravcı, kitaba zaman ayıramazdı. Ancak Dünya'ya dönüşü ertelenince, bir fırsat yaratıldı. ve böylece "yazımı Dünya'da başlayıp uzayda tamamlanan" ilk çocuk hikayesi olma özelliğiyle, hem küçük okurların hem de uzay meraklılarının ilgisini çeken bir kitap raflarda yerini aldı.

TÜBİTAK tarafından basılan "Yıldızıma Giden Yol", hem çocuklar hem de içindeki çocuğu unutmayan yetişkinler için gerçek bir hayal–bilim buluşması sunuyor. Bir çocuğun "amcam bana yıldız getirsin" dileğiyle başlayan yolculuk, Türkiye'de ilk kez uzayda tamamlanan bir hikayeye dönüşerek çocuk raflarında yerini aldı.

Kitabın yazar koltuğunda, havacılık tutkunlarının Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuş gösterisi takımlarını anlatan "Bir Yıldızın Doğuşu Türk Yıldızları" kitabıyla tanıdığı araştırmacı yazar Fatih Danacı oturuyor. Sinema, edebiyat ve havacılık tarihi çalışmalarının yanı sıra çocuk kitapları da yazan Danacı'ya "Yıldızıma giden yol"da resimleriyle Efecan Sezer eşlik ediyor. Bu yolculuğa, Alper Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda verdiği katkıyla katılıyor.

Bir çocuğun astronot amcasından yıldız istemesi kitaba dönüştü

Hikayenin çıkış noktası, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılmadan önce yeğeni Karan'la yaptığı o meşhur vedalaşma anı. Karan'ın, amcasından bir yıldız istemesi "Tam da çocuklara özgü, o saf, karışık olmayan ama anlamı büyük cümle" olarak yorumlandı ve bir çocuğun hayali, bu kitapla büyük bir hikayeye dönüştü: Dünyada yazılan, uzayda tamamlanan çocuk kitabı...

Yazar Danacı, hikayeyi kaleme alırken kitabın ismini ve son cümlesini boş bıraktı; o boşluklar daha sonra bizzat uzaydaki Gezeravcı tarafından dolduruldu. Dünya'dan gönderilen mesaj, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yanıtlandı. Gezeravcı, kitabın adını "Yıldızıma Giden Yol" olarak belirledi, son sayfada da Karan'ın yolculuğunun istikametini de doğrudan Mars'a çevirdi. Bu sayede hikayenin yazımı "Dünya'da başlayıp uzayda bitmiş" oldu.

Kitapta "yerli" dokunuşlar

Kitap, yalnızca hikayesiyle değil, sembolik ayrıntılarıyla da dikkat çekti. Ana karakter Karan'ın ismi ile Türkiye'nin ilk savaş uçağı Kaan arasında bir kelime oyunu bulunurken; çizimlerde Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) unsurları ve TOGG gibi yerli objelerin özellikle tercih edildiği görüldü.