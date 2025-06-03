Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Mersinli öğrencilere uzay yolculuğunu anlattı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Mersin'in Anamur ve Gülnar ilçelerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Gezeravcı, Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda, öğrencilere uzay yolculuğu süreci hakkında bilgiler verdi.

Uzaydaki tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Gezeravcı, "Yıllardır uzayla ilgili sadece oraya gitmiş insanların kaleme aldıkları notları okumakla yetindik ama şimdi bizzat oraya giderek kendi gözümüzle görüp keşfetmiş olduk. Biz, sadece uzaya giden bir astronot misyonunu yerine getirmedik aynı zamanda yıllardır emeğini ortaya koymuş ve hayalini uzaya taşımak için çalışan 13 bilim insanımızın çalışmasına da vesile olduk." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan, öğretmenler ve veliler katıldı.

Gülnar'da öğrencilerle buluştu

Alper Gezeravcı, kentteki programları kapsamında, Gülnar ilçesi Büyükeceli İlkokulu'ndaki etkinliğe konuk oldu.

Öğrencilere uzay yolculuğunu anlatan Gezeravcı, çocukların da sorularını yanıtladı.

Etkinliğe, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de katıldı.