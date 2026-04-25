Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı çocuklarla buluştu Açıklaması

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl dördüncü kez düzenlenen "AKM Çocuk Sanat Festivali"nde çocuklarla bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen festivalde Gezeravcı, AKM Çocuk Sanat Merkezi'nde uzaya gitmenin nasıl bir deneyim olduğunu anlattı.

Gezeravcı, çocukluk hayalinin astronotluk olmadığını belirterek, "Beş yaşımdan beri gökyüzünde uçabilmeyi, pilot olabilmeyi hayal ettiğim halde iş uzaya erişmek ya da astronot olmaya geldiğinde hep durup bir adım geri atıyordum ve boynum bükülüyordu." dedi.

Belgesellerde, sinemalarda ve yazılı kaynaklarda uzayla ilgili bir şeyler izlediğini aktaran Gezeravcı, "Hep derdim ki, 'Alper bu hayalin bizimle bir alakası yok. Bu hayal başka ülkelerin çocuklarına lütfedilmiş bir ayrıcalık.' Ondan dolayı benim hayalimde sadece gökyüzü ve gökyüzündeki uçaklar vardı. Onun ötesinde uzaya ilişkin bir hayalim yoktu. Ta ki Cumhurbaşkanımız tarafından ülkemizin Milli Uzay Programı kapsamında ilk görev olan Türk Astronot ve Bilim Misyonu'na yönelik bir astronot seçim süreci başlatılıp, bütün halkımıza ilan edilene kadar. O gün benim de hayallerimin aslında bir yol ayrımıydı." ifadelerini kullandı.

Çocuklara yer çekimsiz ortamda yaşamanın nasıl olduğunu anlatan Gezeravcı, uzayda geleneksel bir yatak veya yastık bulunmadığını, astronotların uyku tulumları kullanarak kendilerini sabit bir yere bağladıkları bilgisini verdi.

Gezeravcı, uzay istasyonunun içindeki ses deneyimlerinden de bahsederek, istasyonun içinde hava parçacıkları olduğu için birbirlerinin seslerini duyabildiklerini, ancak istasyon dışındaki boşlukta sesin yayılmadığını ifade etti.

Astronot kıyafetlerinin neden beyaz olduğu sorusuna da yanıt veren Alper Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Beyaz, güneş ışığını en iyi yansıtan renktir. Dünyada bizi koruyan bir atmosfer tabakası var ancak uzayda güneş ışığı doğrudan değdiğinde sıcaklık 100 derecenin üzerine çıkabiliyor. Koyu renkli bir kıyafet ısıyı yansıtmak yerine toplayacağı için astronotlar için çok zorlu şartlar oluşturur. Bu nedenle güneş ışığını yansıtması için beyaz kıyafetleri tercih ediyoruz."

Gezeravcı, uzayda görev yaptığı 19 gün boyunca 16 gün ve gece yaşadıklarını, dünyanın etrafında her 90 dakikada bir tur attıkları için zamanın çok yoğun geçtiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Gezeravcı, "Sizlerin sayesinde bu bayramları kutluyoruz, sizler olmasanız bizler olmayız." diyerek çocuklara teşekkür etti.