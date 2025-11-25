Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, Öğrencilere Uzay Deneyimlerini Anlattı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, İzmir'de lise öğrencilerine uzay deneyimlerini anlattı.

İzmir Atatürk Lisesi'ndeki programda Türkiye'nin uzay vizyonu ve astronotluk hakkında bilgiler veren Atasever, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirdiğini, ardından kendisinin de 7 farklı bilimsel çalışmaya imza attığını söyledi.

Atasever, uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirecekleri görevleri için ABD'deki uzay merkezinde 8 ay boyunca eğitim aldıklarını belirterek, burada sınav ve testlere tabi tutulduklarını ifade etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında bilgiler paylaşan Atasever, şunları kaydetti:

"Uluslararası Uzay İstasyonu, dünyanın yüzeyinin 410 kilometre yukarısında ve saatte 27 bin kilometrelik korkunç bir hızla seyahat eden kocaman bir yapı. 1 mermiden bin kat daha hızlı ve çok büyük bir yapı. Ana taşıyıcı yapının genişliği 100 metre. Panellerin ise genişliği 70 metre. Bugüne kadar insanlığın inşa etmiş olduğu en kompleks mühendislik yapısı. 100 milyar dolardan fazla bir maliyetle inşa edilmiş. Kocaman bir laboratuvar aslında. Yıllar içerisinde ismine modül dediğimiz yapıların uzayda birbirine kenetlenmesiyle oluşmuş."

Programda soruları da cevaplayan Atasever, bir öğrencinin astronot olmak istediğini ve ne yapması gerektiğini sorması üzerine, "Kimya, makine, biyoloji mühendisliği gibi çok farklı bölümlerde okuyabilirsiniz. Önemli olan en temel şey analitik düşünme yeteneklerine sahip olmak. Analitik yeteneklerini kazanmada ise matematik çok önemli. Bir de İngilizceyi ana diliniz gibi konuşmanız gerekiyor çünkü uluslararası bilimsel literatür İngilizce olarak üretiliyor. Literatürü anlayıp, özümseyip insanlarla bağ kurmanızın yolu İngilizceyi çok iyi anlamaktan geçiyor." diye konuştu.