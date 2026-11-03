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Türkiye'nin Güney Sudan Büyükelçisi Ergin hayatını kaybetti, 6 Kasım'da defnedilecek

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Türkiye'nin Güney Sudan Büyükelçisi Ergin hayatını kaybetti, 6 Kasım'da defnedilecek
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Juba (Güney Sudan) Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Ergin için 5 Kasım'da Bakanlıkta tören düzenlenecek, cenazesi 6 Kasım'da İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Juba ( Güney Sudan ) Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Ergin için 5 Kasım'da Bakanlık'ta cenaze töreni düzenlenecek. Ergin'in cenazesi 6 Kasım'da İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından paylaşılan taziye mesajında şunlar kaydedildi:

"1992'den bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Mostar, Bosna Hersek ve Anvers, Belçika'da Başkonsolos, Güney Sudan'da Büyükelçi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Metin Ergin'i (1967, İstanbul ) 2 Kasım 2026 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhum Büyükelçimizin cenaze namazı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.30'da Bakanlığımızda yapılacak törenin ardından öğle namazını müteakip Ankara Hasan Tanık Camisi'nde kılınacaktır. Cenaze 6 Kasım 2026 tarihinde cuma namazını müteakiben İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."

Kaynak: ANKA
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