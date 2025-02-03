Yerli balistik füze Tayfun 3. kez ateşlendi

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SORUNSUZ TAMAMLANDI

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

İLK TEST ATIŞI 2022'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti. Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler 'Taktik Balistik Füze (TBM)'; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise 'Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)' olarak tanımlanıyor.