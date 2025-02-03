Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek

İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar şimdiden iptal edildi
Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık

Schengen başvuruları için sürpriz adım

Yerli balistik füze Tayfun 3. kez ateşlendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un 3. kez test atışı gerçekleştirildi. Rize-Artvin Havalimanı'ndan yapılan test atışı esnasında havalimanı içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı. Atış sorunsuz tamamlandı.

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

Yerli balistik füze Tayfun 3. kez ateşlendi

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yerli balistik füze Tayfun 3. kez ateşlendi

SORUNSUZ TAMAMLANDI

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

Yerli balistik füze Tayfun 3. kez ateşlendi

İLK TEST ATIŞI 2022'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti. Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler 'Taktik Balistik Füze (TBM)'; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise 'Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)' olarak tanımlanıyor.

Yerli balistik füze Tayfun 3. kez ateşlendi

Yerli balistik füze Tayfun 3. kez ateşlendi
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
img

Bir kent diken üstünde! Gece yarısı duyulan ses korkuttu
img

Fransa Cumhurbaşkanı ABD'yi tehdit etti
img

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

buna benim kadar gurur duyup sevinen insan olamaz yayınlanan haberlerde muazzam yetenekleri olan füzeler ürettiğimiz yazıyor bunun anlamı sırat köprüsünü geçmek batılıların ürettiği silahlara muhtaç ve bağımlı olmamaktır fakat bazen yayınlanan başka haberlerde batılılardan silah alım talebi olduğu yazıyor yoksa budamı karadenizdeki doğalgaz haberi gibi ....inşallah öyle değildir atacağın mermiyi silahı kendin üretmek zorundasın çünki bir gün gelir müttefiklere karşı kullanmamız gerekebilir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Bunlara gerek var mı ? Ne alaka balistik füze ? Heykel yapmamız lazım . Domatesin kilosu önemli bizim için . Heykel çeşitlerini arttırmamız global pazarda yerimizi ve gücümüzü arttırmamız demektir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler
Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın

"Akşam eve gitmeye çalışan kızsın"
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.