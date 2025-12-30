Haberler

Türkiye'nin en soğuk yeri, eksi 30,3 derece ile Erzurum'da

Güncelleme:
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde gece en düşük sıcaklık eksi 30,3 derece olarak ölçüldü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava birçok kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE'nin en soğuk yeri, Erzurum'un Karaçoban ilçesi oldu. Bin 550 rakımlı ilçede, gece en düşük sıcaklık eksi 30,3 derece olarak ölçüldü.

Kar yağışı sonrası Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, birçok kent buz kesti. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde; Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Erzurum'un bin 550 rakımlı Karaçoban ilçesi oldu. İlçede gece en düşük sıcaklık eksi 30,3 derece olarak ölçüldü. Karaçoban'ı eksi 28,0 derece ile Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyü ve eksi 26,3 derece ile Muş'un Bulanık ilçesi takip etti.

MUŞ HAVALİMANI'NDA HAVA EKSİ 26 DERECE

Muş Havalimanı'nda termometreler -26,0 dereceyi gösterirken, Ağrı merkez Çukuralan köyü -24,7, Bitlis Adilcevaz Çanakyayla köyü -23,8, Erzurum Tekman Hacıömer köyü -23,8, Ağrı Taşlıçay -23,5, Van Gevaş Aydınocak köyü -23,2, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı -23,1, Ağrı Patnos -22,9, Muş Malazgirt -22,9, Van Özalp -21,9, Diyarbakır Bismil Yukarısalat köyü -21,7, Muş Yaygın Beldesi -21,7, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı -21,6, Ağrı merkez Cumaçay beldesi -21,5, Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi -20,6, Muş Kayak Merkezi -20,5 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

