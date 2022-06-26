Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen engerek, ağaç tepesinde görüntülendi - Haberler

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Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen engerek, ağaç tepesinde görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Sezai Akın - Güncel
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan koca engerek yılanı görüntülendi. Tatil için geldiği köyünde yılanı görüp videoya alan vatandaş, "Bu tür yılanlardan bu yıl bölgemizde çok gören var. Hayatın doğal dengesi. Zehirli de olsa zehirsiz de olsa zarar vermemek lazım" dedi.

Tek ısırığının bile insanı öldürmeye yettiği bilinen koca engerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz Bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda yaşıyor. Nesli tükenmekte olan bu sürüngenler, yüksekliği bin 500 metreye kadar alanlarda barınabiliyor.

TUNCELİ'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Şimdiye kadar çok nadir görülen koca engerek, Tunceli Çemişgezek'e bağlı Erkalkan köyünde görüldü. Ağacın üzerinde görülen yılan Tulgay Daşhan, tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

"ZARAR VERMEMEK LAZIM"

Zehirli bir tür olduğunu bildiği halde, yılana zarar vermeden sadece videosunu çekmek ve izlemekle yetinen Tulgay Daşhan, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Yaz aylarında fırsat buldukça köyüm olan Erkalkan'a tatil için geliyorum. Köyümüze her geldiğimde arkadaşlarımla doğa yürüyüşü yaparız. Doğada yürürken bir ağacın üzerinde hareketlilik fark ettim. Yaklaşınca nesli tükenme tehlikesi olan koca engerek yılanı olduğunu görünce bir müddet izledim ve kısa videosunu çektikten sonra uzaklaştım. Bu tür yılanlardan bu yıl bölgemizde çok gören var. Hayatın doğal dengesi. Zehirli de olsa zehirsiz de olsa zarar vermemek lazım" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Sezai Akın - Güncel

Güneydoğu Anadolu Çemişgezek Tunceli Türkiye Güncel Haberler

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