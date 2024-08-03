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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi İsmail Heniyye için taziye ziyaretinde bulundu

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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, İran'da suikasta uğrayan ve Katar'da dün toprağa verilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Doha'da taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Hamas'ın üst düzey yöneticileri ve Heniyye ailesi taziyeleri kabul etti. Dünyanın birçok yerinden gelen siyasi parti temsilcileri ve diğer misafirler de Doha'daki taziye evinde Hamas yöneticileri ve Heniyye ailesine taziye ziyaretinde bulunuyor.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, İran'da suikasta uğrayan ve Katar'da dün toprağa verilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Doha'da taziye ziyaretinde bulundu.

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan taziye evinde gerçekleşen ziyarette Halid Meşal, Usame el-Hamdan, Sami Ebu Zuhri gibi Hamas'ın üst düzey yöneticileri ile Heniyye ailesi taziyeleri kabul etti.

Öte yandan, dünyanın birçok yerinden gelen siyasi parti temsilcileri, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan elçilikler, ilmi heyetler, İslami hareketlerin ileri gelenleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları, vakıf temsilcileri ve diğer misafirler geniş güvenlik tedbirleri altında Doha'daki taziye evinde Hamas yöneticileri ve Heniyye ailesine taziye ziyaretinde bulunuyor.???????

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. Heniyye'nin naaşı dün Katar'ın başkenti Doha'da İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Mustafa Göksu Türkiye Hamas Katar İran Doha Politika Güncel Haberler

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