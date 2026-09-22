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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem, Lübnan Dürzi lideri Ebi el-Muna ile görüştü

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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Dürzi cemaatinin ruhani lideri Şeyh Sami Ebi el-Muna'yı ziyaret etti. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Lübnan ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Dürzi cemaatinin ruhani lideri Şeyh Sami Ebi el-Muna'yı ziyaret etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Lütem'in Ebi el-Muna ile bir araya geldiği belirtildi.

Lütem'in ziyaretinde Lübnan ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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