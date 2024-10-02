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Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar devam ederken ailenin para derdine düştüğü ortaya çıktı. Güran Ailesi'nin sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dava açması için tuttuğu 12 avukatın bugüne kadar 415 suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken avukatların davalı tarafa arabuluculuk sistemiyle teklif gönderdiği ve kabul edenlerin Güran Ailesi'ne istenilen parayı ödediği öğrenildi.

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması devam ediyor.

AİLENİN AVUKATLARI 415 SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Cinayetin aydınlatılması için çalışmalar devam ederken Güran Ailesi'nin 'para' derdine düştüğü ortaya çıktı. Akşam gazetesinden Şeyhmus Çakan'ın haberine göre Güran Ailesi'nin sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dava açması için tutuğu 12 avukatın, bugüne kadar 415 suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Avukatlar davalı tarafa arabuluculuk sistemiyle teklif gönderiyor, kabul edenler Güran Ailesi'ne istenilen parayı ödüyor.

"ŞAHİN GÖZÜ" KAMERA KAYITLARININ ÇÖZÜMÜ YAPTIRILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini tüm ayrıntıları ile çözmek için Tavşantepe Köyü'nü gören askeri üsteki 'şahin gözü' kamera kayıtlarının çözümünü yaptırdı. 7 dakika 28 saniyelik görüntülerde, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kendisine ait 23 AN 630 plakalı araçla Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'ta köyden dere yatağına doğru ilerlediği, dereye yakın bir noktada durduğu belirlendi. Bahtiyar'ın aracının yönünü köye doğru çevirip park ettikten sonra Narin'in cansız bedeninin bulunduğu çuvalı kucağına alıp dereye kıyısına doğru yürüdüğü tespit edildi.

150 METRE YÜRÜMÜŞ

Nevzat Bahtiyar'ın yürüdüğü mesafenin uydu görüntülerinden çıkarılan koordinatlara göre 150 metre olduğu belirlendi. Bahtiyar'ın hiç yere bırakmadığı çuvalı dere yatağının su ile birleştiği noktada kucağından indirip önce ağzını bağladığı ardından bir kaya parçasının altına gizlediği, üzerine de 3 büyük kaya parçası daha koyduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Nevzat Bahtiyar'ın, cesedin akıntıya kapılması halinde birileri tarafından görülebileceği ihtimali nedeniyle cesedi kaya parçası altına sıkıştırıp üzerini de büyük kaya parçalarıyla kapattığı değerlendirildi. Bahtiyar'ın ayrıca cesedin hızlı çürümesi için de böyle bir önlem aldığı öğrenildi. Bahtiyar'a savcı huzurunda yaptırılan yer gösterme tutanaklarını da görüntüler doğruladı.

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Narin Güran Diyarbakır Türkiye Güncel

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