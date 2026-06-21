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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'ndan Abd-İran Mutabakatına Destek Mesajı

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Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Kahire'de bir araya gelerek ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakat Muhtırası'nı memnuniyetle karşıladı ve taraflara taahhütlerini uygulama çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Kahire'de bir araya geldi. Bakanlar, ABD ile İran arasında imzalanan İslamabad Mutabakat Muhtırası'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, taraflara taahhütlerini eksiksiz uygulama çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı dışişleri bakanları, Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de düzenlenen Dördüncü İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, Ortadoğu ve daha geniş bölgede barış, güvenlik, istikrar ve refahın desteklenmesi amacıyla dört ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin öneminin teyit edildiği belirtildi.

Bakanlar, son bölgesel gelişmeler kapsamında ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan İslamabad Mutabakat Muhtırası'nı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Açıklamada, mutabakatın gerilimin azaltılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi yönünde yapıcı bir adım olduğu vurgulandı.

Ortak açıklamada, mutabakatın sağlanmasına katkıda bulunan bölgesel ve uluslararası aktörlerin çabalarının takdir edildiği belirtilirken, tarafların üstlendikleri taahhütleri eksiksiz şekilde uygulamalarının önemine işaret edildi.

Bakanlar, mutabakatın hayata geçirilmesinde oynadığı rol nedeniyle Pakistan'ın çabalarını ve müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlayan Katar'ın desteğini övdü, açıklamada ayrıca Pakistan'ın süreç boyunca yürüttüğü yakın koordinasyonun da takdir edildiği ifade edildi.

Açıklamada, müzakerelerin bir sonraki aşamasının hızlı ve başarılı şekilde tamamlanmasının önemine vurgu yapılarak, özellikle Körfez ülkeleri ve Levant bölgesinin güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Bakanlar, Filistin meselesinin Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanmasındaki merkezi rolünü yineleyerek, Filistin halkının meşru haklarına desteklerini bir kez daha vurguladı.

Açıklamada, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırları temelinde kurulacak bağımsız Filistin Devleti'nin, bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı barışın temel unsuru olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA
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