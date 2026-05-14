YTB Başkanı Turus: Türkiye Bursları 15 yıldır nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, YTB'nin Türkiye Bursları'nın 15 yıldır sürdüğünü belirterek, "Pek çok ülkede çok kaliteli, çok başarılı insan kaynağımız var. Hem kendi ülkesine hem Türkiye'ye katma değer sağlıyorlar." dedi.

Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören ve mezun olan birçok kişi, geri döndükleri ülkelerinde önemli görevler üstleniyor. YTB'nin organizasyonuna destek olduğu dernekler aracılığıyla sık sık buluşan Türkiye mezunları, aynı zamanda ülkelerine katma değer üretiyor.

YTB Başkanı Turus, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Osmanlı mirası Morica Han'da AA muhabirine YTB'nin çalışmaları ve Türkiye mezunu öğrencilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Balkanlar'ın güvenliği demek, Anadolu'nun, Türkiye'nin güvenliği demek," sözlerine atıfta bulunan Turus, Balkanlar'a bu vizyonla baktıklarını söyledi.

Dünyanın büyük bir kaos ortamından geçtiğine işaret eden Turus, şunları dile getirdi:

"Farklılıkları kabul etmeyen, kabul etmediği için savaşlar çıkartan, kendi menfaati için farklı unsurları maalesef yok sayan bir dünyadan bahsediyoruz ama sonucunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, özellikle Balkanlar'daki o farklı toplumların bir arada yaşama niteliğini dünyaya yansıtmaya çalışıyor. Bu niteliğin aslında çatı vesilesi de Osmanlıdan bugüne bu toplumların birlikte yaşama unsurunu gösteriyor."

"Balkanlar'daki barışı, Türkiye'nin barışına denk görüyoruz"

Turus, YTB'nin uluslararası öğrencileri Türkiye'deki iyi üniversitelerde okutarak, ülkelerine geri döndüklerinde kendi memleketlerini daha iyi kalkındırmalarını istediğini ifade etti.

Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilerin kendi kültürlerine sahip çıkmalarını istediklerini dile getiren Turus, YTB'nin Türkiye'ye muhabbeti olan herkesle, "Biz, o insanların refah düzeyini nasıl yükseltebiliriz?" sorusunun peşine düştüğü anlattı.

YTB Başkanı Turus, şunları kaydetti:

"(YTB) Türkiye'nin refah düzeyi yükseldikçe 'Buraların da refah düzeyini nasıl yükseltebiliriz?', bunun peşine düşüyor. Dolayısıyla Balkanlar, bizim için salt bir coğrafyadan ibaret değil. Bizim tarihi bağlarımızdan öte tarihi köklerimizin oluştuğu bir yer. Balkanlar'daki barışı Türkiye'nin barışına denk görüyoruz. Balkanlar'daki huzuru, Türkiye'nin huzuruna denk görüyoruz. Balkanlar'daki kalkınmayı da Türkiye'nin kalkınmasına eş görüyoruz ve bunu yaparken dil, din, ırk fark etmeksizin yapıyoruz."

Türkçenin barış ve huzur dili olduğunu belirten Turus, Türkçe merkezinde Türkiye'nin kültürü ve medeniyetiyle harmanlanacak ancak kendi kültürünü de beraberinde götürebilecek insan kaynağı oluşturmak istediklerini vurguladı.

Turus, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bölgemizdeki huzur, dünyanın huzuruna zemin hazırlayacak" vizyonuna YTB olarak beşeri insan kaynağı ve kültürel etkinliklerle destek verdiklerinin altını çizdi.

"Pek çok ülkede çok kaliteli, çok başarılı insan kaynağımız var"

Turus, mezun buluşmasının ve Bağlar dergisi ile Bağlar Kültür Merkezi'nin bu coğrafyada varlık göstermesinin tesadüf olmadığını söyledi.

Balkanlar'daki aydın kesimin vicdani ve insani niteliklerini pekiştirmek, Anadolu kültürünü buraya harmanlayabilmek ama Balkanlar'ın ve Evlad-ı Fatihan'ın kültürünü de aynı şekilde bir araya getirebilmek için Balkanlar'da olduklarını ifade eden Turus, "Farklılıkların zenginlik olduğunu anlatan, farklı kültürlerin dünyaya büyük fayda sağlayacağını savunan bir bakış açısıyla insan kaynağı yetiştirirken Anadolu irfanını da bu sürecin içine katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te gerçekleştirdikleri Türkiye mezunları buluşmasına milletvekili ve genelkurmay başkan yardımcısı gibi mezunların da katıldıklarına dikkati çeken Turus, şöyle devam etti:

"YTB, 15 yıldır Türkiye Bursları kapsamında bu çalışmayı yürütüyor. Pek çok ülkede çok kaliteli, çok başarılı insan kaynağımız var. Hem kendi ülkesine hem Türkiye'ye katma değer sağlıyorlar. Mostar Köprüsü gibi birleştirici olan mezunlarımız var. Onlar, Bosna'ya ne kadar katma değer sağlarsa biz, Türkiye olarak o kadar gurur duyarız. Bunu dünyaya da anlatmaya çalışırız, 'Türkiye'de okuyanların kendi ülkelerine büyük katkısı oluyor.' demek isteriz."

Abdulhadi Turus, YTB'nin Türkiye Bursları'nı diğer burs programlarından, muadillerinden ayıran en önemli unsurun, öğrenciler Türkiye'de okurken gizli bir ajandasının ve gündeminin bulunmaması olduğunun altını çizerek, "Görünmeyen bir meselemiz yok, çok şeffaf. Kendi ülkelerini kalkındırsınlar, Türkiye ile ilişkilerini geliştirsinler, iki kültürü harmanlayan ve nitelikli insan kaynağı oluşturmak derdimiz." dedi.