Türkiye mezunu Bosna Hersekliler, Saraybosna'da buluştu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Bosna Hersek mezunları buluşması gerçekleştirildi.

Saraybosna Ordu Evi'nde, Bosna Hersek Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından organize edilen buluşmaya, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Zenica Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Türkiye mezunu Bosna Hersekliler ile Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Akseki, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin kıymetini mezunların daha çok bildiğini söyledi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin ortak tarihe, kültüre ve değerlere dayandığını aktaran Akseki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz Türkiye olarak bu ortak mirası öncelikle korumayı, ardından güçlendirmeyi ve nihayetinde gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Bosna Hersek ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon ve liderlik çerçevesinde tüm kurumlarımız bu konuda büyük bir gayret göstermektedir."

Akseki, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerde Türkiye Burslarının önemli bir görevi olduğunu dile getirerek, şimdiye kadar 1000'den fazla Bosna Herseklinin bu imkandan yararlandığını belirtti.

Türkiye'den mezun Bosna Hersekliler arasında bakan, milletvekili, büyükelçi, iş insanı, girişimciler olduğunu aktaran Akseki, şöyle devam etti:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz, ticaret hacmimizi artırmamız ve yatırımlarımızı çoğaltmamız gerekmektedir. Bu sayede Türkiye mezunlarına daha fazla iş imkanı sunabiliriz."

"Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkileri en üst seviyeye taşıyacak olan topluluk, sizlersiniz"

YTB Başkanı Turus ise Türkiye mezunlarının iki ülke arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirterek, mezunların hem Bosna Hersek'in altyapısına katkı sunduğunu hem de Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

Mezunlarla bir arada olmayı özlediklerini dile getiren Turus, şöyle konuştu:

"Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkileri en üst seviyeye taşıyacak olan topluluk, bugün karşımızda bulunan sizlersiniz. Bugün dünya oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Ekonomik krizlerin, siyasi ve sosyolojik sorunların, savaşların yaşandığı, hatta savaş ahlakının dahi göz ardı edildiği bir süreçteyiz. Bazı çevreler, kendi ekonomik sistemlerini ayakta tutmak adına başkalarının değerlerini yok sayan, hatta başka toplumları sömürmeyi meşrulaştıran bir anlayışla hareket ediyor. Ancak unutulmamalıdır ki sadece ekonomik güç, kalıcı bir üstünlük sağlamaz."

YTB'nin sadece bir burs programı yürütmediğini belirten Turus, aynı zamanda daha adil bir dünyanın inşasına katkı sağlayacak bir anlayışı temsil ettiklerini söyledi.

Türkiye Bursları kapsamında öğrenci seçerken, insani ve ahlaki değerleri ön planda tuttuklarını kaydeden Turus, "Hem Bosna'nın hem Türkiye'nin, hatta dünyanın geleceğine katkı sağlayabilecek yüksek ahlaki ve insani değerlere sahip bir insan kaynağı oluştuğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu vizyonu bizlere sunan Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi ilk söylendiğinde belki tam olarak anlaşılmamıştı. Ancak bugün gelinen noktada, uluslararası sistemin adaletsizlikleri çok daha net bir şekilde görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmalardan sonra TÜMED Bosna Hersek Başkanı Emin Bajric, Akseki ve Turus'a Bosna Hersek Milli Takımı forması hediye etti.