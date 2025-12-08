'Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı' İstanbul'da başladı

Haberler

'Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

'Türkiye- Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Ziyaret kapsamında, 'Türkiye- Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı. Toplantıda Bakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yer alıyor. Macaristan tarafından ise Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Macaristan Başbakanı Milli Güvenlik Başdanışmanı Marcell Biro ve Milli Ekonomi Bakanlığında Savunma Sanayisinden Sorumlu Devlet Sekreteri Richard Szabados katılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
