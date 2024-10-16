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Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tiran New York Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni yapıldı

Türkiye Maarif Vakfına bağlı Tiran New York Üniversitesinde akademik yıl açılış töreni yapıldı
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Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesinde (UNYT), 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Meclis Başkanı Spiropali, burada yaptığı konuşmada, UNYT'nin katma değerinin yalnızca İngilizce eğitim vermek olmadığını, aynı zamanda Empire State Üniversitesi ile yapılan işbirliği anlaşması kapsamında Arnavutluk ve Amerika'da çift diploma alma fırsatı sunduğunu söyledi.

Spiropali, UNYT'yi bir başarı öyküsü olarak adlandırdı.

Akgün de TMV'nin uluslararası alanda Türkiye'nin eğitim anlayışını temsil eden bir kamu vakfı olduğunu belirtti.

Vakfın son yıllarda 100'e yakın ülke ile temasta olduğunu ifade eden Akgün, "Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) tavsiyeleri üzerine dost ve kardeş ülkelere Türkiye'nin okullarını açmak, oralardaki insanlarla, halklarla Türkiye arasında insani ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede halen 54 ülkede bulunan ve Türkiye Maarif Vakfının eğitim kurumlarının hem sayısal olarak, hem niceliksel olarak hem de var olan eğitimini niteliksel olarak da yaygınlaştırmaya, geliştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İleriki yıllarda özellikle Balkan ülkelerinde eğitim kurumlarının alanlarını genişletmeye çalıştıklarını kaydeden Akgün, bunlardan birinin de Arnavutluk olduğunu söyledi.

Büyükelçi Atay da Türkiye'nin TMV'ye ve dünya genelindeki etkinliklerine tam destek verdiğini kaydetti.

TMV'nin Arnavutluk'taki akademik varlığının gelişme sürecinin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atay, Arnavutluk'u, Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakereleri kapsamında ilk fasıl kümesinin açılmasından dolayı tebrik etti.

UNYT Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş ise akademik yılının açılışının önemine işaret ederek UNYT'yi Balkanlar'da yenilik ve bilginin feneri olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel

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