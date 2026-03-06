Türkiye Maarif Vakfı, Üsküp'te iftar programı düzenledi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kuzey Makedonya Temsilciliği tarafından başkent Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

TMV'nin Üsküp'teki okulunda Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayelerinde gerçekleştirilen iftar programına, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonyalı siyasiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Yardımcısı Sali, burada yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki eğitim, kültür ve bilim kurumları arasındaki işbirliğine değindi.

TMV'nin iki ülke arasındaki eğitim işbirliğine sunduğu katkıya vurgu yapan Sali, eğitim ve kültürün halkları birbirine yaklaştıran ve toplumları zenginleştiren köprüler olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Ulusoy da eğitimin Türkiye ve Kuzey Makedonya ile ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturduğunu dile getirdi.

Ulusoy, "Ülkemizin eğitim alanında yurt dışındaki bayrak taşıyıcısı olan Türkiye Maarif Vakfı okulları, 2018 yılından bu yana Kuzey Makedonya'da eğitim vermekte, sadece bireyleri değil, aynı zamanda toplumları da ileriye taşıyan bir köprü görevi görmektedir." diye konuştu.

TMV Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül ise dünyanın iyiliği için iyi insan yetiştirmek üzere 8 yıl önce yola çıkan ve bugün 64 ülkede eğitim faaliyeti sürdürerek küresel bir eğitim organizasyonu haline gelen TMV iftarına katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.