Türkiye Maarif Okulları, Sudan'ın en iyisi olma hedefine adım adım yaklaşıyor

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerini engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Sudan'da 2017'de Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilen okullar, eğitim kalitesinin ve Sudan halkının nitelikli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunarken, başarısıyla da Türkiye'nin gurur kaynağı oluyor.

Sudan'da örgütten devralınan 6 okul, altyapı ve teknolojisi yenilendikten sonra Sudanlıların hizmetine sunuldu.

FETÖ döneminde 900 civarında öğrencisi bulunan okul, bugün 2000'e yakın öğrencisiyle Sudanlı ve farklı ülkelerden ailelerin eğitim-öğretimde ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Hartum'da yaklaşık 13 dönümlük arazide kurulu kampüste, 70 derslik, spor kompleksleri, bahçe, oyun parkı, kantin, mescit, kütüphane, konferans salonu gibi farklı sosyal aktivitelere yönelik alanlar bulunuyor. Niyala Erkek Lisesi ise yaklaşık 30 dönüm üzerine kurulmuş bir kampüse sahip. Niyala'da yurt binasının yanı sıra 2 katlı bir lojman binası yer alıyor.

Fen laboratuvarı, bilgisayar ve dil laboratuvarları, görsel sanatlar ve akıl oyunları atölyesi bulunan okulda, teorik bilginin yanında pratik yapma imkanı da sunuluyor.

Eğitim müfredatının Arapça olduğu okulda haftada 2 saat Türkçe, 6 saat de İngilizce dersi veriliyor. Okulda 204 yerel 13 de Türk personel görev yapıyor.

Başarılarıyla öne çıkıyor

Anaokulundan yükseköğretime kadar eğitim verilen vakfın Hartum'daki anaokulu, son 3 yıldır eğitim modeli, akademik çalışmaları ve fiziki imkanları bakımından bölgesinin en iyi okulu seçilerek takdir belgesi ile taltif edildi.

Geçen sene liseye giriş sınavında ikincilik de dahil ilk 10'da çok sayıda derece elde eden okul, üniversiteye giriş sınavlarında yüzde 99 başarı ve yüksek puan ortalaması ile dikkatleri üzerine çekti.

TMV Sudan Ülke Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, AA muhabirine, Sudan'daki okulların 2017'de Sudan hükümeti ile imzalanan anlaşmayla bedelsiz devralındığını söyledi.

Türkiye'ye olan teveccüh daha çok çalışmayı gerektiriyor

Sudan makamlarının talep halinde yeni okul açmak için her türlü desteği ve kolaylığı sunduğunu dile getiren Aslan, "Tabii bu bizi gerçekten motive ediyor dolayısıyla biraz da sorumluluk yüklüyor. Çünkü burada insanların bize olan teveccühü ülkemize devletimize olan teveccühü, bizim de bu sorumlulukla birlikte kaliteli bir eğitim vermek hususunda daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Aslan, Maarif Okullarının başarısına dair şunları söyledi:

"Başkent Hartum ve Güney Darfur eyaletinin Niyala kentinde iki kampüste toplam 6 okulu devraldık. TMV bu okulları devraldıktan sonra devletimiz adına bu teveccühü hakikaten çok büyük bir şekilde gördük. Örneğin Hartum'daki okulumuz FETÖ döneminde 900 öğrenciyken Türkiye devraldıktan sonra bu iki katına çıkıyor, 1800'den fazla öğrenci var, hatta kapasitenin üzerinde öğrenci almaya başlamış. Niyala'daki okulumuz da çok başarılı. Niyala'da Güney Darfur bölgesinde en iyi 3 okuldan birisi diyebileceğimiz Fen Lisesi statüsünde bir okulumuz. Her sene neredeyse Güney Darfur'da dereceye giren öğrencilerimiz oluyor."

Okulun, farklı sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle Sudan'ın en iyi okullarından biri olduğunu dile getiren Aslan, talepleri karşılamakta zorlandıklarını vurguladı.

Aslan, "Burada hem eğitim kalitemiz hem de fiziki şartların iyi olmasının yanı sıra asıl birinci neden bizim ülkemize duydukları teveccüh, bayrağımıza gösterdikleri saygı ve bizim ülkemize olan sevgilerinden devletimize olan sevgilerinden kaynaklanıyor. Biz burada bunu gördükçe bizim sorumluluğumuz da artıyor." ifadelerini kulandı.

Hedef Sudan'ın en iyisi olmak

Türkiye'de yükseköğrenimin kalitesinin okullara ilginin bir diğer sebebi olduğunu ifade eden Aslan, "Eğitim kalitesinin geliştirilmesi, Sudan halkının, nitelikli insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi açısından çok önemli işlere imza atıyoruz. Buradan mezun olan ve başka okullardan mezun olan çok sayıda Sudanlı ülkemizde kendi imkanları ile eğitim alıyor. Dolayısıyla bu da aslında ülkemizin bir anlamda bölgesel olarak da yüksek eğitimde bir üs haline geldiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

TMV'nin kısa sürede 50'den fazla ülkede 400'den fazla okulla dünyanın bu alanda eğitim faaliyeti yürüttüğü ilk 5 ülkesinden biri olmaya başladığı bilgisini paylaşan Aslan, amaçlarının çok hızlı bir şekilde büyümektense insan kaynağı kapasitesini geliştirmeye yönelik Sudan'da en iyi eğitim veren okul haline gelmek olduğunu söyledi.

Aslan, hedeflerine adım adım yaklaştıklarını ifade ederek "İnşallah Türkiye Maarif Vakfı Sudan Okulları olarak en kısa zamanda Sudan'ın en iyisi olmaya çalışacağız." temennisinde bulundu

Aslan, okulun, öz kaynakları ve aldığı eğitim ücretiyle kendi kendine yettiğini sözlerine ekledi.