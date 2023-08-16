Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 2. durağı Erzurum ve Trabzon olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri'nin ikinci durağı Trabzon ve Erzurum olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri'nin ikinci durağı Trabzon ve Erzurum olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Trabzon ve Erzurum'da 19-27 Ağustos'ta eş zamanlı gerçekleştirilecek Sümela ile Palandöken festivallerinde, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek sergiden tiyatroya, konserden çocuk etkinliklerine, film gösterimlerinden söyleşilere yüzlerce etkinlik halkla buluşacak.

Festival, amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan yüzlerce fotoğrafseverlerin katılımıyla gerçekleştirilecek "Fotomaraton" ile başlayacak. Fotoğraf tutkunları, Trabzon ve Erzurum'un manzarasının en güzel göründüğü alanlarda kortej ve bando eşliğinde bir araya gelecek. Festival süresince çekilen fotoğraflar, jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen eserlere para ödülü verilecek.

Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında, Trabzon Fuar Merkezi'nde, Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında ise Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda konserler verilecek.

Eren Bülbül ve İbrahim Erkal anılacak

Sanatsal sergilerin açılacağı festivalde, 19-20 Ağustos'ta Erzurum'daki Konaklı Kayak Merkezi'nde Çadır Kampı ve Gökyüzü Gözlem Şenliği ile 2017 yılında vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal için anma programları yapılacak.

Festivalde, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül ile onu korumak için 41. yaş gününde şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesinin anlatıldığı, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz gösterilecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan "Buğday Tanesi" filmi, 24 Ağustos Perşembe günü Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Büyük Salon) gerçekleşecek tanıtımın ardından izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca yapımcılığını Ahmet Yenilmez'in yaptığı ve Erzurum Kongresi'ni anlatan "İlk Ses Erzurum" filminin tanıtımı, 25 Ağustos'ta Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Resim ve Heykel Müzesi'nde (Kongre Binası) gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün organize ettiği 2022 yılında 20'ncisi gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasının sergisi ve ödül töreni de Kongre Binası'nda 19 Ağustos'ta yapılacak.