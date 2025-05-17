Türkiye, Kırgızistan'daki Yetim Çocuklar İçin Kermeste Türk Mutfağını Tanıttı

Türkiye, Kırgızistan'daki Yetim Çocuklar İçin Kermeste Türk Mutfağını Tanıttı
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Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yetim çocuklar kermesinde Türk mutfağını tanıttı. Etkinlikte Türk yemekleri ve el emeği ürünler sergilendi, toplanan bağışlar yetimhanelere destek için kullanılacak.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının yetim çocuklar için düzenlediği kermeste Türk mutfağını tanıttı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, başkent Bişkek'te açık havada yetim çocuklar için kermes düzenledi.

Kermese, ülkedeki yabancı diplomatik misyonların temsilcilikleri ve uluslararası örgütler, yemek kültürü ve çeşitli el emeği ürünlerle katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği de kermeste bir stant açtı. Türk bayraklarıyla donatılan stantta, Türk diplomat eşleri, elçilik çalışanları ve Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları yiyecekler ve çeşitli el emeği ürünler sergilendi.

Ziyaretçiler, Türk tarihini ve kültürünü yansıtan tablo, resim, hediyelik eşya, kitap ve derginin yanı sıra yiyecek ve içecek satın alma fırsatı buldu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, standı ziyaret eden Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'e Türk kahvesi ikram etti.

Kermeste toplanan tüm paraların Kırgızistan'daki yetimhanelerin desteklenmesinde kullanılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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