Türkiye, Kırgızistan'da ramazan boyunca çeşitli faaliyetler düzenleyecek

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk, Kırgızistan'da ramazan boyunca çeşitli faaliyetler düzenleyeceklerini bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Din Hizmetleri Müşavirliğinin organizasyonunda ramazan ayının ilk gününde başkent Bişkek'teki Merkez İmam Serahsi Camisi avlusunda 2 bin kişilik iftar programı düzenleyeceklerini ifade eden Öztürk, "Kırgızistan'da ramazan boyunca toplu iftar programları, ev ziyaretleri, iftarda misafir olma ve kabul etme faaliyetleri yapacağız." diye konuştu.

Türkiye ile pek çok ortak değeri paylaşan Kırgızistan'da, ramazanın coşkuyla karşılandığını dile getiren Öztürk, "Bugün heyecan içindeyiz. Ramazan coşkusunu Kırgızistan'da, ata yurdunda çok rahat görüyoruz. Bizi tanıyanlar, ramazan ayımızı tebrik ediyorlar." dedi.

Kırgızistan Müftülüğünden yapılan açıklamada da ülke genelinde yaklaşık 3 bin cami ve mescitte gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı, ramazan ayının en iyi şekilde geçmesi için özen gösterileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Caparov, ramazanın başlangıcını kutladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Müslümanların ramazan ayının başlangıcını kutlayarak cömert vatandaşların hayır işlerine katkı sağlamaya devam etmesi temennisinde bulundu.

"Oruç her eve refah getirsin." dileğinde bulunan Caparov, "On bir ayın sultanı olarak adlandırılan bu ayda, Allah'ın rahmetini göstereceği, mağfiret kapılarının açılacağı ve nice güzel dileklerin kabul edileceği söylenmektedir. Bu nedenle, bu ay insanların birbirlerine olan saygısını güçlendirmek için harika bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Ülkede bugün ilk teravih namazı kılınacak ve ilk oruç yarın tutulacak.