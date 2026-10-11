Türkiye, IWC Hobart toplantısında ilk kez taraf oldu, balina kararına olumlu oy verdi

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(ANKARA) - Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Uluslararası Balinacılık Komisyonu'nun Avustralya'nın Hobart kentinde düzenlenen 70'inci toplantısına ilk kez taraf ülke olarak katıldığını bildirdi. Türkiye'nin, Hobart Deklarasyonu'nu desteklediği ve balina ile yunusların gemi çarpmalarından korunmasına yönelik karara olumlu oy verdiği belirtildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Uluslararası Balinacılık Komisyonu (IWC) toplantısına katılımına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'yi Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Başdelegesi Dr. Erdinç Güneş'in temsil ettiği, Prof. Dr. Bayram Öztürk'ün ise Bilimsel Komite çalışmalarına katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Uluslararası Balinacılık Komisyonu'nun (IWC) Avustralya'nın Hobart kentinde düzenlenen 70. Toplantısı'na ilk kez taraf ülke olarak katıldı. Ülkemizi Genel Müdür Yardımcımız ve Türkiye Başdelegesi Dr. Erdinç Güneş temsil ederken, Prof. Dr. Bayram Öztürk Bilimsel Komite çalışmalarına katkı sağladı. Türkiye, bilimsel iş birliğini öne çıkaran Hobart Deklarasyonu'nu destekledi ve balina ile yunusların gemi çarpmalarından korunmasına yönelik karara olumlu oy verdi. Bilim temelli ve yapıcı yaklaşımımızla, deniz memelilerinin korunmasına yönelik uluslararası iş birliğine katkı sunmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA