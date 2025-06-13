Türkiye, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınayarak, saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini bildirdi. Bakanlık, uluslararası toplumu savaşın yayılmaması için harekete geçmeye çağırdı.

(ANKARA) - Türkiye, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıları en güçlü şekilde kınadı, saldırıları istikrarsızlaştırmaya hizmet eden provokasyon olarak niteledi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur. Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail'in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur.

Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir. İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir. Orta Doğu'da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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