ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi: Bölgeye Giden Tüm Uçuşlar İptal Edildi. İran ile Olan Üç Sınır Kapısı Açık

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in ile İran'a saldırısının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanırken; Türkiye'nin bölgedeki tüm büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne vatandaşlardan gelen başvuruların yanıtlanıp acil durumlarda hızlı koordinasyon sağlandığını belirterek, "Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir. İran'la olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır. Risk değerlendirmeleri belli aralıklarla güncellenmekte ve ilgili kurumlarımız ve yerel makamlarla koordinasyon halinde gerekli tedbirler devreye alınmaktadır" bilgilerini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD ve İsrail'in bugün İran'a yönelik saldırısı ve İran'ın misillemesinin ardından Türkiye'nin bölgedeki vatandaşlarının güvenliğine ilişkin hazırlıklara dair bilgi verdi. Yetkili, vatandaşların güvenliğine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ve sürecin yakından edildiğini bildirdi. Yetkili, şunları kaydetti:

"Bölgedeki tüm büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarımız tam kadro görev başında olup çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. 7 gün 24 saat hizmet veren Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi (00 90 312 292 29 29), vatandaşlarımızdan gelen başvuruları yanıtlamakta, ihtiyaç duyulan yönlendirmeleri yapmakta ve acil durumlarda hızlı koordinasyon sağlamaktadır."

Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir. İran'la olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır. Risk değerlendirmeleri belli aralıklarla güncellenmekte ve ilgili kurumlarımız ve yerel makamlarla koordinasyon halinde gerekli tedbirler devreye alınmaktadır.

Güncel duruma ilişkin duyurular dış misyonlarımız tarafından düzenli olarak paylaşılmakta olup vatandaşlarımızın bulundukları bölgelerdeki güvenlik koşullarına dair bilgilendirmelerimiz devam edecektir."

Kaynak: ANKA