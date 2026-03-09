Haberler

İran'dan Türkiye'ye Ateşlenen Balistik Füze Üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Türkiye'ye ateşlediği balistik füze nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni çağırarak açıklama talep etti.

(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze nedeniyle İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi bakanlığa çağrılarak izahat istendi. Görüşmede söz konusu füze hadisesine ilişkin Ankara'nın tepkisi ve duyduğu endişe İran tarafına iletildi.

Kaynak: ANKA
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan bomba Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump'tan 'Mücteba Hamaney' yorumu: Memnun değilim

Trump'tan İran'ın yeni dini lideri için ilk yorum
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Nükhet Duru kazancını açıkladı, The Weeknd yanıt verdi

Nükhet Duru kazancını açıkladı, dünyaca ünlü şarkıcı yanıt verdi
'Kabe'de hacılar' ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu

"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu