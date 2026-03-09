İran'dan Türkiye'ye Ateşlenen Balistik Füze Üzerine İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na Çağrıldı
İran'ın Türkiye'ye ateşlediği balistik füze nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Ankara Büyükelçisi'ni çağırarak açıklama talep etti.
(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze nedeniyle İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'yi bakanlığa çağrılarak izahat istendi. Görüşmede söz konusu füze hadisesine ilişkin Ankara'nın tepkisi ve duyduğu endişe İran tarafına iletildi.
Kaynak: ANKA