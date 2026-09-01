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Türkiye ve Rusya Moskova'da Orta Doğu ve Afrika İstişareleri Gerçekleştirdi

Türkiye ve Rusya Moskova'da Orta Doğu ve Afrika İstişareleri Gerçekleştirdi
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Türkiye-Rusya Orta Doğu ve Afrika İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgy Borisenko eş başkanlığında Moskova'da yapıldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre görüşmeler tamamlandı.

(ANKARA) - Türkiye- Rusya Orta Doğu ve Afrika İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgy Borisenko eş başkanlığında Moskova'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Orta Doğu ve Afrika İstişareleri, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgy Borisenko eş başkanlığında Moskova'da gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: ANKA
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