Türkiye ve Rusya Moskova'da Orta Doğu ve Afrika İstişareleri Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Türkiye- Rusya Orta Doğu ve Afrika İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgy Borisenko eş başkanlığında Moskova'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Orta Doğu ve Afrika İstişareleri, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgy Borisenko eş başkanlığında Moskova'da gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: ANKA