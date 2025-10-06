Türkiye ile Mısır Arasında 100. Yıl Arp Konseri

Türkiye ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde düzenlenen arp konseri, iki ülkenin ortak kültürel mirasını müzikle buluşturdu.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen ve eşi Ayşen Balçık Şen'in ev sahipliğinde gerçekleşen "Nil'den Boğaziçi'ne" isimli konser, Türkiye'nin önde gelen arp sanatçılarından Şirin Pancaroğlu ile Mısırlı ünlü arp sanatçısı Menal Muhyiddin'i aynı sahnede bir araya getirdi.

Konserde, Türkiye'den sanatçı Seymen Özdeniz ve Mısır'dan Doha El Guerzavi de sahne aldı. Etkinlikte ağırlıklı olarak Türk müziğinden popüler eserler seslendirilirken, davetliler konseri büyük beğeniyle izledi.

Eski Mısır Sivil Havacılık Bakanı Amiral Muhammed Abbas, Mısır Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Hazim Ömer, sanatçılar Mahmud Hemide ve Cemal Süleyman gibi Mısır'ın sanat, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim de konsere katıldı.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, açılış konuşmasında konukları selamlayarak, Mısır ve Türkiye'nin önde gelen arp sanatçılarını aynı sahnede ağırlamaktan, ortak tarih ve kültüre sahip iki milletin müziklerinin bu konserde birleştirilerek yansıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şen, konser fikrinin Mısırlı sanatçı Menal Muhyiddin'den geldiğini belirterek, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle çok sayıda kültürel etkinlik düzenlediklerini ve bu faaliyetlerin süreceğini söyledi.

Türk ve Mısır müziklerinin tarih boyunca birbirini etkilediğini hatırlatan Şen, "19. yüzyılın sonlarında Osmanlı-Türk müziği Mısır müziğini etkilerken, 1940'lar ve 1950'lerde Mısır müziği de Türk müziği üzerinde önemli bir etki bırakmıştır." dedi.

Büyükelçi Şen, yeni dönemde Türkiye ile Mısır sırasında imzalanmasını temenni ettiği kültür anlaşmasıyla bu tür ortak kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, müzik alanının yanı sıra hat, el yazmaları, kültürel eserlerin korunması, soyut kültürel eserlerin yaşatılması ile ortak sinema ve televizyon dizisi yapımı gibi alanlara da yansımasını ümit ettiğini söyledi.

UNESCO Genel Direktörlüğü seçimlerine de değinen Şen, Mısır'ın adayı Halid El Enani'nin hem kişisel nitelikleri hem de Mısır'ın köklü medeniyetini temsil etmesiyle görevi hak ettiğini ifade etti.

Şen, UNESCO genel direktörlüğüne Mısır'ın adayı Enani'nin seçilmesiyle, özellikle soyut ve somut kültürel mirasın korunması hususunda iki büyük medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu ve Mısır coğrafyasının, UNESCO'nun da desteğiyle daha fazla kültürel işbirliğine ve faaliyete tanık olacağına inandığını kaydetti.

Büyükelçi Şen, gelecek haftalarda Gazze konulu karikatür ve hat sergisi ile Manyal Sarayı'nda ney konseri gibi yeni kültürel etkinliklerin de düzenleneceğini belirtti.