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Türkiye ile Kamboçya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı

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Türkiye ile Kamboçya arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
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Türkiye ile Kamboçya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı.

Türkiye ile Kamboçya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in huzurunda Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmaya, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya adına Milli Savunma Bakan Yardımcısı Prak Sovanna imza koydu.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Punom Pen Büyükelçisi Mesut Özcan ile Kamboçya Başbakan Yardımcısı Hang Chuon Naron ve ilgili misafir bakanlar yer aldı.

Kaynak: AA
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