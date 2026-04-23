Haberler

Türkiye ile İngiltere arasında "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi" imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerçeve Belgesi, güvenlikten iklim değişikliğine, insani kalkınmadan bilim ve teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede, NATO müttefiki iki ülke arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha da pekiştirmeyi, ikili ve çok taraflı planda sürdürülen yakın diyalog ile güçlenen işbirliğinin kapsamını genişletmeyi amaçlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi" imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ile İngiltere arasında "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi"ne Fidan ve Cooper imza attı.

Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı olan İngiltere ile ikili ilişkileri, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere her alanda olumlu bir mecrada ilerliyor.

Türkiye ve İngiltere, bölgede cereyan eden krizler ve küresel sınamalar karşısında da yakın bir diyalog ve eş güdümle güvenlik, istikrar ve refahın teminine yönelik çözümler üretme çabasında.

Söz konusu Çerçeve Belgesi, güvenlikten iklim değişikliğine, insani kalkınmadan bilim ve teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede, NATO müttefiki iki ülke arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha da pekiştirmeyi, ikili ve çok taraflı planda sürdürülen yakın diyalog ile güçlenen işbirliğinin kapsamını genişletmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

