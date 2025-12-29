Türkiye ile Ermenistan karşılıklı olarak vize kolaylaştırma kararı aldı

Haberler

Güncelleme:
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara ve Erivan'ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldığı bildirildi.

  • Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldı.
  • 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, bu pasaport hamilleri ücretsiz e-vize alabilecek.

KARŞILIKLI VİZE KOLAYLIĞI KARARI

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılması yönünde karşılıklı karar alındığı kaydedildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir."

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yorumlar (3)

Mehmet:

yılbaşı kutlamasını noel sanıp karşı çıkan sözde müslümanlar buna ne diyorsunuz merak ettim :)

42
20
yanıtYanıtla
Vatansever:

Ne alaka

yanıt0
yanıt0
Firat Tas:

Ama böylede olmazki reis akmalların elinden tüm kozları aldın artık ne terörist diyebiliyorlar nede Ermeni iyi kaldılar mal gibi ortada

4
3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

