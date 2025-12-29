Türkiye ile Ermenistan karşılıklı olarak vize kolaylaştırma kararı aldı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atıldı.

KARŞILIKLI VİZE KOLAYLIĞI KARARI

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılması yönünde karşılıklı karar alındığı kaydedildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir."