Türkiye ile Çin'in diplomatik ilişkilerinin 55. yıl dönümünde başkentte konser verildi

Türkiye ile Çin'in diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 55. yıl dönümü münasebetiyle Ankara'da konser programı düzenlendi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, CSO Ada Ankara'da düzenlenen etkinliğe Çin'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zhou Zheng, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Türkiye ile Çin'in diplomatik ilişkilerinin tesis edilişinin 55. yıl dönümü vesilesiyle "Medeniyetlerin Uyumu" isimli konser verildi.

Çinli ve Türk sanatçıların aynı sahneyi paylaştığı konserde, iki ülkeden ezgiler çalındı, şarkılar seslendirildi.

Kaynak: AA