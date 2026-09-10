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Kazara torununu öldürdü

Kazara torununu öldürdü
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Adıyaman’da bir şahıs, mısır tarlasında domuza ateş etmek isterken kazara 14 yaşındaki torununu vurarak öldürdü.

Adıyaman'da 14 yaşındaki çocuk, mısır tarlasında domuza ateş etmeye çalışan dedesinin kazaen açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

DOMUZLARA ATEŞ EDERKEN TORUNUNU VURDU

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesi eski Kahta Kalesi yakınlarındaki Şeytan Köprüsü mevkiinde mısır tarlasında bulunan Y.B. isimli kişi, önlerine çıkan domuzlara tüfekle ateş ettiği sırada kazara yanındaki 14 yaşındaki torunu Ç.A.B.'yi vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ç.A.B., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi hastene morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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