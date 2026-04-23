Türkiye ile Birleşik Krallık Arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi Londra'da İmzalandı

(ANKARA) - Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından imzaladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Londra'da, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya geldi. İki Bakan Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi'ni imzaladı. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin NATO müttefiki ve stratejik ortağı olan Birleşik Krallık ile ikili ilişkilerinin, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayii olmak üzere her alanda olumlu bir mecrada ilerlediğini kaydetti.

"Belge, stratejik ortaklığı daha da pekiştirmeyi amaçlıyor"

Yetkili, "İki ülke, bölgede cereyan eden krizler ve küresel sınamalar karşısında da yakın bir diyalog ve eş güdümle güvenlik, istikrar ve refahın teminine yönelik çözümler üretme çabasındadır. Söz konusu Çerçeve Belgesi, güvenlikten iklim değişikliğine, insani kalkınmadan bilim ve teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede, NATO müttefiki iki ülke arasındaki mevcut stratejik ortaklığı daha da pekiştirmeyi, ikili ve çok taraflı planda sürdürülen yakın diyalog ile güçlenen iş birliğinin kapsamını genişletmeyi amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Parçalanmış uluslararası düzene geçişin hızlanması Türkiye ve Birleşik Krallık'ı artan riskler dönemine sokmaktadır"

Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi'ne ilişkin yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve Birleşik Krallık, bugün ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen yeni bir Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalamıştır. Bugün Londra'da imzalanan Türkiye-Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi, tarihi bir dostluğa, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip, Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına yönelik güçlü iradeleri dahil çok çeşitli uluslararası meseleler ve küresel sınamalar hakkında ortak bakış açısını paylaşan, NATO Müttefiki ve stratejik ortak olan ülkelerimiz arasında diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek için sağlam bir temel teşkil etmektedir."

Küresel ölçekte çok kutuplu, parçalanmış uluslararası düzene doğru geçişin hızlanması Türkiye ve Birleşik Krallık'ı artan riskler dönemine sokmaktadır. Güvenliğimizin ve kolektif savunmanın temel taşı olan NATO'nun siyasi ve askeri önemi artmıştır. NATO'nun Stratejik Konsepti'nin yanı sıra temel görevlerinden caydırıcılık ve savunma, Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamada iş birliğimizin temelini oluşturmaya devam edecektir. Güçlü transatlantik ilişkiler Avrupa'da barış ve istikrar için vazgeçilmezdir.

Çerçeve Belgesi, küresel güvenlik ve refahı teşvik etmek için birlikte daha yakın çalışarak, Avrupa sütununu güçlendirmek dahil NATO'daki iş birliği ve eş güdümü artırarak, savunma yetenekleri ve savunma sanayii iş birliğini güçlendirerek, terörizmle ve organize suçlarla mücadele konusunda iş birliğini güçlendirerek, insani ve kalkınma iş birliğini ilerleterek, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın müşterek sınamalara karşı iş birliğini güçlendirmesini sağlayacaktır. Belge ayrıca, iki ülke arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji güvenliği konusunda iş birliğini artırma ile bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında ortaklığı geliştirmeyi kapsayacaktır. Türkiye ve Birleşik Krallık'ın sağlam ekonomik bağlarını teslim eden bu Çerçeve Belgesi, müzakereleri halihazırda devam eden, ortak ekonomik büyümeyi de destekleyecek Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi dahil, ikili ticaret ve yatırımları artırma niyetimizi teyit etmektedir.

Londra'da bugün gerçekleştirilen görüşmeler, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin, güçlü ekonomik ve ticari bağlara, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunmasına yönelik müşterek bir taahhüde ve karşılıklı anlayış ile iyi niyeti güçlendirmeyi sürdürecek halklar arası kalıcı bağlara dayandığını vurgulamıştır."

Kaynak: ANKA