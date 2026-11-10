Türkiye İklim Okulu, COP31 kapsamında Antalya'da panellere ev sahipliği yaptı

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Milli Eğitim Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında oluşturulan "Türkiye İklim Okulu"nda iklim değişikliğiyle mücadelede eğitimin rolü, gençlerin iklim politikalarına katılımı ve uluslararası işbirliği imkanları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İklim Okulu'nda ikinci gün programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen saygı duruşuyla başladı. Ardından iklim eğitimi ve sürdürülebilirlik alanındaki etkinliklere geçildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında oluşturulan "Türkiye İklim Okulu", ikinci gününde uluslararası katılımlı panellere ev sahipliği yaptı.

Yeşil Bölge COP31 Alanı'nda gerçekleştirilen panellerde, iklim değişikliğiyle mücadelede eğitim sistemlerinin rolü, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve gençlerin iklim yönetişim süreçlerine katılımı değerlendirildi.

"Ulusal Envanter ve İyi Uygulamalar Portföyü" sunumunda, Türkiye'nin farklı illerinde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanında geliştirilen iyi eğitim uygulamaları tanıtılarak bu birikimlerin COP31 sonrasında nasıl değerlendirilebileceği ele alındı.

Gençlerin iklim politikalarına katılımı değerlendirildi

"Sözden Eyleme: Gençlik İklim Beyannamesi ve Kuşaklararası İklim Yönetişimi Laboratuvarı" başlıklı etkileşimli panelde, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerine katılımı ve kuşaklar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Panelde, Bakanlık yetkililerince yapılan bilgilendirmede çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uzun süredir yürütülen çalışmalar anlatıldı.

Türkiye İklim Okulu'nun resmi açılışı, 14 Kasım'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından gerçekleştirilecek.

Ayrıca uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve gençlerin iklim politikalarına daha etkin katılımının sağlanması üzerinde durularak COP31 boyunca Bakanlığın iklim eğitimi alanındaki uygulamalarının uluslararası katılımcılarla paylaşılacağı belirtildi.

Panelde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Çocuk ve Gençlik Yapılanması (YOUNGO) bünyesinde yürütülen Yerel Gençlik İklim Konferansı (LCOY) Türkiye 2026 kapsamında hazırlanan "Türkiye Ulusal Gençlik Bildirgesi", COP31 kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına sunuldu.

Eğitimde sürdürülebilir kalkınma ve küresel iş birliği ele alındı

"Arazi Eylem Atölyeleri: Okulları Arazi Restorasyonu İçin Harekete Geçirmek" başlıklı panelde, okulların çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarındaki rolü ele alındı.

Uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen panelde, eğitim kurumlarının çevresel iyileştirme çalışmalarına katkısı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilebilecek uygulamalar ve uluslararası işbirliği imkanları değerlendirildi.

Türkiye İklim Okulu'nun "Yaşayan Okul", "İklim Deneyim Alanı" ve "Teknoloji Alanı" bölümlerinde ise ziyaretçilere yönelik uygulamalı atölye çalışmaları ve proje tanıtımları katılımcıların ilgisiyle devam etti.

Etkinlik ve atölyelere katılan öğrencilere ayrıca "İklim Elçisi Pasaportu" verildi. Öğrencilerin katıldıkları her etkinlik için pasaportlarına özel damgalar vurularak iklim eğitimi alanındaki deneyimlerini kayıt altına almaları sağlandı.

Kaynak: AA