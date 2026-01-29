Haberler

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de kuvvetli yağmur öngörüldüğünü açıkladı. Vatandaşların buzlanma, çığ tehlikesi ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen kar yağışının Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın, Batman'ın ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Malatya'nın güneyi ve Elazığ'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli yağmur öngörülüyor.

Yağışların cuma gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar ile şiddetli yağmur görülen yerlerde sel ve su baskını riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

