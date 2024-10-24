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Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

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TUSAŞ'ın Ankara'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından, Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında olası terör saldırılarına karşı turuncu alarm verildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin ( Tusaş ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde gerçekleşen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırı sonrası Türkiye geneli güvenlik önlemleri arttırıldı.

Terör örgütünün olası saldırı planlarına ilişkin olarak havalimanlarında önlemler turuncu alarm seviyesine çıkarıldı. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor.

GÜVENLİK KONTROLLERİ NEDENİYLE YOLCULARA "ERKEN GELİN" ÇAĞRISI

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Yolcularımızın dikkatine, havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir" denildi.

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

TUSAŞ'A GİRİŞLER KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Öte yandan; TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesinin çevresinde de jandarma tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırının gerçekleştiği kapıya giden yoldaki kontrol noktasında güvenlik önlemleri ve kontroller artırıldı. Yerleşkeye giriş yapan araçlardaki personel kimlik kontrolüyle içeriye alınıyor.

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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