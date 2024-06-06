Üye Girişi
Haberler

Türkiye-Ermenistan sınırında nesli tehlike altındaki küçük akbabalar görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Ermenistan sınırında, nesli tehlike altındaki küçük akbabalar Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından kaydedildi. Küçük akbabalar, Türkiye'de farklı bölgelerde görülebilen ve nesli tükenmekte olan bir türdür. AA ekibi, Aras Nehri bölgesinde çalışma yaparken bu nadir kuşları görüntüledi.

Türkiye- Ermenistan sınırında nesli tehlike altındaki küçük akbabalar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince kayda alındı.

Küçük akbaba (Neophron percnopterus), Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede yer alıyor.

Nesli tükenmekte olan "endangered" koduyla listede yer alan küçük akbabalar, Türkiye'de farklı bölgelerde görülebiliyor.

Küçük akbabalar, iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle birçok kuş türünün yaşadığı Iğdır'da da gözlenebiliyor.

Türkiye'nin Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri bölgesinde çalışma yapan AA ekibi, küçük akbabaları görüntüledi.

Kayda alınan küçük akbabalar, insan kalabalığının olmadığı bölgede yaşamlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Ajansı Aras Nehri Ermenistan Türkiye Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş

 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı

 Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak! Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı

Down sendromlu çocuğa öldüresiye dayak! Yalanı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkardı

 Benzine ve motorine indirim geliyor

Benzine ve motorine indirim geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title