Türkiye, Endonezya ile 48 Milli Muharip Uçak Sözleşmesi İmzaladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.

IDEF'te Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı. Gerçekleştirilen imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu katıldı.

'5'İNCİ NESİL UÇAĞIMIZIN İLK SÖZLEŞMESİNİ ENDONEZYALI KARDEŞLERİMİZLE İMZALADIK'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Dünyadaki sağlıklı bulduğumuz, sürdürülebilir bulduğumuz modelde bu zaten hem var olan teknolojimizi paylaşmak hem de yerel kapasiteyi en etkili şekilde kullanarak birlikte gelişmeyi ve sonraki nesil ürünleri birlikte geliştirmeyi hedefliyoruz. Hem altyapı açısından hem insan kaynağı açısından bir çok projede bunu kanıtladık. Bu bir güven veren yaklaşım. Bu güven veren yaklaşımın sonuçlarını da hep beraber alıyoruz. 5'inci nesil uçağımızın ilk sözleşmesi Endonezyalı kardeşlerimizle imzalanmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun" dedi

'EN İYİSİNİ, EN HIZLISINI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Görgün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği sorumluluk ve yetki çerçevesinde yapabildiğimizin en iyisini yapma, dünyada var olandan daha iyisini yapma, hızlı yapma, maliyeti etkin geliştirme ve yaptıklarımızı, geliştirdiklerimizi ortaya koyduklarımızı da dost ve müttefik ülkelerl paylaşma üzerine çalışıyoruz. Dünyada barışın tesis edilebilmesi için caydırıcı güç olabilmemiz için dost ve müttefik ülkelerle bunu birlikte gelişip ve bunu yaygın hale getirebilmemiz ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmamız esas. Bakın bugün 17'ncisini düzenliyoruz Savunma Fuarı IDEF'in. En en büyük, ilk 3 fuarı arasında. Biz biraz daha genişleterek söylüyoruz. İlk 5 fuar arasında diyoruz. İlk 3'te olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE DÜNYADA 5'İNCİ NESİL UÇAĞINI YAPABİLEN 4 ÜLKEDEN BİRİ DURUMUNDA'

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Cihad Vardan, "Türkiye KAAN özelinde düşündüğümüz zaman dünyada 5'nci nesil uçağını yapabilen 4 ülkeden biri durumunda. Şimdi eğer sizin böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa bu 4 ülkeden birine geleceksiniz. Onların, ki bizim düştüğümüz durumu herkes biliyor. F-35'ler durumunda. Onların bu durumla karşı karşıya kalmamaları için kendi güvenebilecekleri ülkelerle çalışabiliyor olması lazım. Biz yıllardır tabii sadece Endonezya'yı değil. Başka ülkelerle de bu ürünü konuşuyoruz. Bunun hem ortak üretimi, hem satışı noktasında görüşmelerimiz devam ediyor. Bu anlaşma o kadar önemli bir anlaşma ki. Sadece Türk halkına verdiği motivasyon değil. Aynı zamanda dış ülkelere verdiği mesaj açısından önemli. Biz bunu alıyoruz. Türkiye'ye güveniyoruz diyorlar ve tahmin ediyorum bununla beraber başka ülkelerde de bu hadisemiz gelişecek" dedi.