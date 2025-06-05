Türkiye Diyanet Vakfı, Togo'da 2 bin 100 Kurban Kesiyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekipleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da bağış yoluyla 2 bin 100 kurban keserek 20 bin aileye kurban eti dağıtacak.

Vakfa bağlı 12 görevli ve 5 gönüllüden oluşan ekip, vekaletle verilen kurbanları Batı Afrika ülkesi Togo'da keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı.

Togo'nun başkenti Lome'de bir araya gelen ekip, daha önce veteriner hekim gözetiminde seçilerek küpe işlemi yapılan 2 bin 100 hayvanın bulunduğu Lome, Sokode, Dankpen, Kara, Tchaoudjo, Kozah ve Kambole şehirlerine dağıldı.

"Bağışçılarımızın destekleriyle sofralara bayram sevincini taşıyoruz"

TDV Togo ekip sorumlusu Alparslan Yılmaz, AA muhabirine, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Türkiye'den yapılan kurban bağışlarının bir bölümünün Togo'da kesileceğini belirtti.

Bağışçıların emanet ettiği kurbanları, dini hassasiyetlere uygun veteriner kontrolünde seçerek keseceklerini vurgulayan Yılmaz, "Bağışçılarımızın gönül selamlarını dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl da Türkiye'nin 81 ilinde ve yaklaşık 80 ülkede kurban kesimlerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Yılmaz, bu yıl Togo'da 2 bin 100 kurban kesileceğini aktararak, "Kurbanları Lome, Sokode, Dankpen, Kara, Tchaoudjo, Kozah ve Kambole şehirlerinde, vakıf görevlileri ve gönüllüler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Dağıtımlar sonucunda yaklaşık 20 bin ailenin kurban bereketinden faydalanması hedefleniyor. Kurban kesimleri tüm dini esaslara uygun yapılacak. TDV olarak, bağışçılarımızın destekleriyle bu sofralara bayram sevincini ve paylaşma duygusunu taşıyoruz." diye konuştu.