Türkiye, devlet korumasındaki 7 Suriyeli çocuğu yetkili makamlara teslim etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu yakınlarıyla kavuşturdu.

Bakan Göktaş, Şam'da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesine de ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Bakan Göktaş'a Suriyeli mevkidaşı Hind Kabavat, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz eşlik etti.

İki Bakan, yetimhane ziyareti ve çocukların Suriyeli yetkililere tesliminin ardından basın açıklaması yaptı.

Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında olduğunu dile getirdi.

Göktaş, Türkiye'de koruma ve bakım altında bulunan, Suriye'de aile bağları olan çocukların gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal inceleme sonrasında geri dönüş kapsamında 3 kız, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik. Onların burada aile bağları var. Bu kapsamda da sosyal hizmetler anlamında Hint kardeşimizle birlikte mayıs ayında imzaladığımız mutabakat zaptı kapsamında bir gönüllü geri dönüş süreci başlatmıştık."

Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu ortamın sevgi dolu bir aile ortamı olduğunu vurgulayan Göktaş, aile bağları bulunan Suriyeli çocukların ailelerine yeniden kavuşmalarını hedeflediklerini belirtti.

Göktaş, "Onları huzurlu, mutlu bir gelecek beklediğine yürekten inanıyoruz. Bizler her daim çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Öncelik; çocukların sevgi dolu, güvenli ortamlarda büyümesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının temel önceliğinin çocukların sevgi dolu ve güvenli ortamlarda büyümesini sağlamak olduğunu belirten Göktaş, Suriye'nin istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle çocukların geri dönüş süreçlerinin de başlatıldığını kaydetti.

Göktaş, Türkiye ile Suriye arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında birçok alanda işbirliğinin sürdürüleceğini ifade ederek çocukların üstün yararı gözetilerek gönüllülük esasına dayalı geri dönüşlerin devam edeceğini aktardı.

Gerekli sosyal inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından diğer çocuk gruplarının da peyderpey Suriye'ye döneceğini ifade eden Göktaş, "Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik çalışmalar da Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte geliştirilecektir." diye konuştu.

Göktaş, Suriye ziyareti kapsamında Emevi Camisi'nde cuma namazı kılacaklarını, ardından Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret edeceklerini ve iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ele alacaklarını belirtti.

"Her zaman Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Suriye halkına Türkiye'nin misafirperverliği için teşekkür eden Göktaş, "Türkiye'nin çok selamları var. Her zaman Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat da Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinde aile ve çocukların korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekerek, yeniden imar sürecinin yalnızca binaların yeniden inşasından ibaret olmadığını, insanın taş ve betondan önce geldiğini söyledi.

Kabavat, Türkiye'den bir kadın Bakan'ın Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Göktaş'ı ülkede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

"Taş ve betondan önce insan geliyor"

Türkiye'nin Suriye'deki savaş ve kriz yıllarında milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kabavat, Türkiye'ye bu süreçte gösterdiği destek ve ev sahipliği için teşekkür etti.

Yeniden imar çalışmalarının yalnızca fiziki yapıların onarılması şeklinde ele alınmaması gerektiğini vurgulayan Kabavat, "Bizim yeniden imar konusundaki mesajımız her zaman sadece binaların yeniden inşa edilmesiyle sınırlı değil. İnsanları da yeniden inşa etmeliyiz. Taş ve betondan önce insan geliyor." ifadelerini kullandı.

Kabavat, toplumun temel yapı taşının aile olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile Mayıs 2025'te ailenin korunmasına yönelik bir anlaşma imzaladıklarını, ardından Türkiye'deki ilgili bakanlıkla çalışmaların sürdürülmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandığını aktardı.

İki ülke arasındaki sınır ötesi işbirliğinin devam edeceğini belirten Kabavat, gelecekte daha fazla alanda ortak çalışma yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kabavat, "Biz komşuyuz, ortak bir tarihimiz var. İnşallah ortak bir geleceğimiz de olacak. Birbirimizden öğrenebileceğimiz bir ortam oluşturmayı diliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğine ve Büyükelçi Nuh Yılmaz'a da teşekkür eden Kabavat, çocukların kabul edileceği Hayat Melodisi Yetimhanesine de teşekkürlerini iletti.

Merkezin, çocukların ailelerine yeniden kavuşmaları ve geleceklerinin korunması açısından önemli olduğunu ifade eden Kabavat, çocuklar için Arapça derslerinin başlatılacağını ve Türkiye ile ilgili tercüme hizmetlerinin sağlanacağını belirtti.

Kabavat, konuşmasının sonunda çocuklara, "Çocuklarımız, hoş geldiniz." şeklinde seslendi.

Kaynak: AA