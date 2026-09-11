İsmail Kartal kalıyor mu gidiyor mu? 2 saatlik kritik görüşme sona erdi

Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifasını açıklayan İsmail Kartal'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. Başkan Aziz Yıldırım'ın istifayı kabul etmediğini açıklamasına rağmen Kartal'ın kararından vazgeçmediği belirtildi.

ANTRENMANA KATILMADI

İsmail Kartal, bugün saat 12.00'de başlayan takım antrenmanı için Samandıra'ya gitmedi. Deneyimli teknik adamın yokluğunda çalışmalar devam etti.

TELEFONLARI KAPALIYDI, ULAŞILAMADI

Kartal'ın her zamanki gibi erken saatlerde Samandıra'ya gelmemesi üzerine Oğuz Çetin'in kendisini telefonla aradığı ancak telefonlarının kapalı olması nedeniyle ulaşamadığı belirtildi. Bunun üzerine Oğuz Çetin, İsmail Kartal ile yüz yüze görüşmek için Samandıra'dan ayrıldı.

CUMA NAMAZININ ARDINDAN BULUŞTULAR

İsmail Kartal'ın cuma namazı için Anadolu Kavağı'nda bulunduğu belirtilirken, Oğuz Çetin de bölgeye giderek deneyimli teknik adamla bir araya geldi.

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

İsmail Kartal ile Oğuz Çetin arasındaki kritik görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Fenerbahçe yönetiminin Kartal'ı istifa kararından vazgeçirerek yeniden takımın başına geçmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Kartal'ın ise daha önce yakın çevresine Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevine geri dönmek istemediğini ilettiği aktarıldı.

GÖZLER FENERBAHÇE'DEN GELECEK AÇIKLAMADA

Yaklaşık 2 saatlik görüşmenin ardından nasıl bir karar alındığı henüz açıklanmadı. İsmail Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin kulüpten yapılacak açıklama bekleniyor.