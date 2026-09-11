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İsmail Kartal'ın komşusu olduğu iddia edilen iki taraftardan deneyimli hocaya sürpriz

İsmail Kartal'ın komşusu olduğu iddia edilen iki taraftardan deneyimli hocaya sürpriz
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı ancak başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmedi. Kartal'ın komşusu olduğu iddia edilen iki Fenerbahçe taraftarı, deneyimli teknik adama destek verdi ve ''Fenerbahçe'nin çocuğu'' pankartı açtı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün akşam oynanan Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemiş ve Kartal’ın görevinin başında olduğunu belirtti. 

İSMAİL KARTAL ANTRENMANA KATILMADI

Ancak İsmail Kartal, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer almadı. Bu gelişmenin ardından futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal’ın bulunduğu Anadolu Kavağı’na gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmeden çıkan sonuç ise kulüp tarafından açıklanacak.

KOMŞULARINDAN İSMAİL KARTAL'A DESTEK

İsmail Kartal’ın komşusu olduğu iddia edilen iki Fenerbahçe taraftarı da deneyimli teknik adama destek verdi. Kartal’ın görevden ayrılmamasını isteyen taraftarlar, deneyimli hocanın evinin önünde zaman zaman tezahüratlarda bulunurken, İsmail Kartal’ın fotoğrafının olduğu ''Fenerbahçe’nin çocuğu'' pankartını açtı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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