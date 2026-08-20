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AFAD'dan Lübnan'a 40 palet ilaç yardımı

AFAD'dan Lübnan'a 40 palet ilaç yardımı
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AFAD, Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan 40 palet ilacın Lübnan'a ulaştırıldığını duyurdu. Türkiye'nin bugüne kadar Lübnan'a 8 'İyilik Gemisi' gönderdiği belirtilirken, yardımlar Beyrut Büyükelçiliği eşgüdümünde Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Teslim törenine Lübnan Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Weam Abou Hamdan da katıldı.

(ANKARA) - AFAD, Lübnan'da yaşanan insani kriz kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan 40 palet ilacın ülkeye ulaştırıldığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar kurumun koordinasyonunda Lübnan'a 8 "İyilik Gemisi" gönderdiği hatırlatıldı.

Son yardım kapsamında hazırlanan 40 palet ilacın Lübnan'a ulaştırıldığı, yardımların Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği eşgüdümünde Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Teslim törenine Lübnan Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Weam Abou Hamdan ile diğer bakanlık yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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