Türkiye'den Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 Bin Dolar Destek

Türkiye'den Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 Bin Dolar Destek
Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 bin dolarlık katkı sağladı. Büyükelçi Ali Murat Başçeri, bu desteğin kayıplarla ilgili yaraların sarılmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Türkiye tarafından Kıbrıs'ın iki kesiminde de faaliyetlerini yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi'ne (KŞK) 100 bin dolarlık katkı sağlandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Büyükelçilikte Türkiye adına 100 bin dolarlık çeki, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Türk üyesi Hakkı Müftüzade'ye takdim etti.

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, burada yaptığı konuşmada, kayıp şahıslar ile ilgili çalışmalara önem verdiklerini belirterek, "Bu bağışlarımızın Ada üzerindeki kayıplarla ilgili yaraların sarılması hususunda bir nebze katkısı oluyorsa kendimizi mutlu hissedeceğiz." ifadesini kullandı.

Kayıp şahıslar konusunun Ada'da çok sayıda kişinin hayatını birebir etkilediğine dikkati çeken Başçeri, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yaptığı tüm zaman dilimleri içerisinde, 1963 ve 1974 yılları arasında yaşanan elim olaylarda veya başka vesilelerle yakınları kaybolan birçok dostum var. Onların acılarını hep yüreğimde hissettim." diye konuştu.

Başçeri, KŞK'nin Ada'da iki tarafın ortak iradesiyle kurulmuş en eski komite olduğuna işaret ederek, vakaların üzerinden zaman geçmesine bağlı olarak, günün koşullarında çalışmaların giderek zorlaştığını ancak Komite'nin elindeki tüm imkanları kullanarak çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

KŞK'nın Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti'nin çok anlamlı bir katkıda bulunduğunu söyledi.

Söz konusu katkının, Komite'nin çalışmaları için çok önemli olduğunu vurgulayan Müftüzade, özellikle kazıların düzenli olarak devam etmesi için bu tür maddi ve manevi katkıya ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Müftüzade, yardım için Türkiye'ye teşekkür ederek, bugüne kadar Türkiye'nin KŞK'ya yaptığı yardımların 1 milyon 540 bin 661 avroya ulaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
