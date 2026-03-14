Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden Türk Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı

(ANKARA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta bulunan Türk vatandaşlarına güvenliklerine önem göstermeleri ve vatandaşların zaruri bir neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınılması uyarısında bulundu. Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Yerel şartlar ve güvenlik koşullarına azami özen göstermek suretiyle, ülkemize kara yoluyla seyahat edilebileceği hatırlatılmaktadır. Ülkemiz ile Irak arasındaki kara yolu halen ulaşıma açık olup, Habur/İbrahim Halil Sınır Kapısı faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'ta bulunan ya da ziyaret planlayan Türk vatandaşlarına yönelik seyahat uyarısı yayımladı. Büyükelçiliğin resmi X hesabından paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik şartlarının hızlı şekilde olumsuz yönde değişkenlik gösterebildiği bu dönemde, kalabalık meydanlar ve toplanma bölgeleri, Bağdat'ta Yeşil Bölge çevresinde protesto gösterileri düzenlenen alanlar, Bağdat ve Erbil Uluslararası Havalimanları ve mücavir bölgeler, üçüncü ülke vatandaşlarının sıklıkla gittiği/bulunduğu mekanlar ile hava müdahale sistemlerinin önleyici müdahaleleri göz önünde bulundurulduğunda açık alanlar, Musul ve mücavirindeki yerleşim yerleri, Basra'ya mücavir bölgeler, Irak'ın tamamındaki askeri bölgeler ile petrol sahaları gibi kritik altyapı tesislerinden uzak durulması ve vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerine azami özen göstermeleri bir kez daha önemle tavsiye edilmektedir."

Irak hava sahası, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olup; bu aşamada, 16 Mart 2026 (saat 12.00) tarihine kadar hava sahasının açılmayacağı duyurulmuştur. Bu çerçevede, yerel şartlar ve güvenlik koşullarına azami özen göstermek suretiyle, ülkemize kara yoluyla seyahat edilebileceği hatırlatılmaktadır. Ülkemiz ile Irak arasındaki kara yolu halen ulaşıma açık olup, Habur/İbrahim Halil Sınır Kapısı faaliyetlerine devam etmektedir. Bu dönemde vatandaşlarımızın zaruri bir neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Irak makamları kara sınır kapılarında üçüncü ülke vatandaşlarına yedi gün süreli transit vize imkanı sağlanacağını açıklamıştır. Bu çerçevede, diğer bölge ülkelerinde bulunan ve Irak üzerinden ülkemize seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın söz konusu imkandan istifade etmeleri mümkündür."

Açıklamada, acil durumlarda iletişime geçilecek telefon numaraları ve e-mail adresleri de şöyle paylaşıldı:

"Acil durumlarda Irak'taki temsilciliklerimize aşağıdaki iletişim numaralarından ve Konsolosluk Çağrı Merkezi'nden (+90 312 292 29 29) ulaşılabilecektir:"

Bağdat Büyükelçiliği: +964 771 233 9023 ( embassy.baghdad@mfa.gov.tr )

Basra Başkonsolosluğu: +964 780 806 5000 ( consulate.basra@mfa.gov.tr )

Erbil Başkonsolosluğu: +964 750 802 5160 ( consulate.erbil@mfa.gov.tr )

Musul Başkonsolosluğu: +964 772 443 5143 ( consulate.mosul@mfa.gov.tr )

Necef Başkonsolosluğu: +964 783 770 0413"

