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Türkiye'deki Konutlarda Beton Kalitesi ve Taşıyıcı Sistem Sorunu

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Türkiye'deki konutlardaki beton kalitesinin düşük olması ve yapıların düzensiz taşıyıcı sistemine sahip olmasının depreme karşı yeni güçlendirme teknolojilerinin kullanılmasını engellediğini belirtti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, " Türkiye'de konutlardaki beton kalitesinin düşük olması, yapıların düzensiz taşıyıcı sistemine sahip olması, depreme karşı yeni güçlendirme teknolojilerinin kullanmasını engelliyor." dedi.

Bal, rektörlükte düzenlenen "Depreme Dirençli Türkiye" seminerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu anımsatarak sözlerine başladı.

Japonya ve Türkiye'nin aynı deprem kaderini yaşayan iki ülke olduğunu bu nedenle teknoloji transferi konusunda Japonya'dan istifade edilmesi gerektiğine vurgu yapan Bal, "Özellikle Japonya'da depremle ilgili geliştirilen çok önemli projeler var ve Japonya'nın neredeyse tamamı depreme dirençli hale getirildi." dedi.

Bal, depremin her zaman Türkiye'nin acı gerçeği olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin depreme dirençli hale gelmesine yönelik çalışmaların artırılması gerekliliğine işaret eden Bal, şunları kaydetti:

" Türkiye'de kamu binaları daha düzenli, daha simetrik. Bunları güçlendirmek bunlara yeni teknolojileri uygulamak daha kolay oluyor. Genel olarak konutlarımız maalesef düzenli taşıyıcı sistemlere sahip değil. Türkiye'de depremle ilgili en büyük problemlerimizden birisi mimari tasarımda başlıyor. Mimari tasarım yanlış bir taşıyıcıyla başladığı zaman ortaya iyi bir netice çıkmıyor.

Her yapının her yerde yapılmaması gerekiyor. O yüzden buna göre mimari tasarımların yapılması gerekiyor. Türkiye'deki yapı stokları beton kalitesi açısından zayıf. Türkiye'de konutlardaki beton kalitesinin düşük olması, yapıların düzensiz taşıyıcı sistemine sahip olması, depreme karşı yeni güçlendirme teknolojilerinin kullanmasını engelliyor. O yüzden maalesef geleneksel çözümlerle baş başa kalmış oluyoruz. Bunlarda pahalı ve ilkel çözümler oluyor."

Bir inşaat ve danışmanlık firmasının genel müdürü olan Taner Atıcı ise Japonya'da yapı ve deprem mühendisliği uygulamalarına ilişkin sunum yaptı.

Japonya'daki yenilikçi yapısal güçlendirme metotlarını Türkiye'ye getirmek istediklerini aktaran Atıcı, "Japonya'da uygulanan yöntemleri ülkemizde de yaparak alternatif çözümler sunmak istiyoruz. Japonya depreme karşı güçlendirmeye az ihtiyacı olan bir ülke. Çünkü binalarını depreme dayanıklı yapmasıyla biliniyor. 'İnşaat teknolojilerinde Japonya dünyaya liderlik ediyor' diyebiliriz. Türkiye deprem konusunda aynı kaderi yaşıyor ama çok sorunlu yapılar var. Bu yüzden Japonya'nın deprem konusundaki teknolojisini kullanmak önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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