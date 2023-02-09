Türkiye'deki Çinli Firmalar Deprem Bölgesine Yardım Eli Uzatıyor

İSTANBUL, 9 Şubat (Xinhua) -- Kurtarma ekipleri ve gönüllüler Pazartesi günü meydana gelen şiddetli depremlerin ardından dört gündür enkaz altında kalan insanları kurtarmak için gece gündüz çalışırken, Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli firmalar da deprem bölgesine yardım ve destek...

İSTANBUL, 9 Şubat (Xinhua) -- Kurtarma ekipleri ve gönüllüler Pazartesi günü meydana gelen şiddetli depremlerin ardından dört gündür enkaz altında kalan insanları kurtarmak için gece gündüz çalışırken, Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli firmalar da deprem bölgesine yardım ve destek sağlamak amacıyla tüm imkanlarını seferber ediyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren Zoomlion ve Sany grubu gibi Çinli iş makineleri üreticileri, enkaz altında kalan insanları kurtarabilmek için acilen büyük iş makinelerine ihtiyaç duyulduğunu öğrenmelerinin ardından kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere makinelerini en kısa sürede deprem bölgesine gönderdi.

Zoomlion'un ekskavatörleri ve bir kurtarma ekibi depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'da çalışıyor. Ekip 20'den fazla kişinin kurtarılmasına yardımcı oldu.

Öte yandan Çinli telekom devi Huawei, deprem bölgesindeki iletişim kesintilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için yedek parça, jeneratör ve mobil baz istasyonları tedarik etti.

Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Türkiye şubesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) depremzedeler için 1 milyon lira (yaklaşık 53.100 ABD doları) tutarında yardımda bulunduğunu duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, "ICBC Türkiye olarak, ağır kış koşullarında kurtarma çalışması yürüten ekiplerin ve yıkıcı depremden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon lira nakit yardımında bulunuyoruz" denildi.

Bir diğer Çin bankası olan Bank of China Türkiye de depremzedelere battaniye, ısıtıcı ve bebek malzemeleri gibi yardım malzemeleri ulaştırdı. Banka ayrıca "Türkiye'nin deprem yardımlarını ve depremzede halkını desteklemek için" AFAD'a 560.000 lira (yaklaşık 30.000 ABD doları) bağışta bulundu.

Çin Okyanus Nakliye Şirketi (COSCO) de yardım çalışmalarını desteklemek ve depremzedelere yardım etmek için deprem bölgesine nakit ve yardım malzemeleri gönderdi.

Çin devletine ait bir video gözetim ekipmanı üreticisi ve tedarikçisi olan Hikvision, ihtiyaç sahibilerine yorgan ve kalın montlar teslim etti.