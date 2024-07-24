Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de Sansürün Kaldırılmasının Yıl Dönümü ve Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü ve Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

(ANKARA)- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü ve Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü dolayısıyla "Türkiye, AKP iktidarı ile gazetecilik için belki de Abdülhamit döneminin ardından sansürün en çok uygulandığı ve kurumsallaştığı dönemi yaşamaktadır. Bu zor şartlar içinde onurlu şekilde mesleğini yapmaya çalışan tüm meslektaşlarımızın 'mücadele gününü' kutluyor, tüm gazetecileri ve halkımızı sansürün karşısında birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

ÇGD, Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"24 Temmuz 1908, Abdülhamit istibdadının son bulduğu, basında sansüre son verildiği, gazetecilerin ve gazetelerin hayatına daha iyi koşullarda devam edebildiği gündür ve 'basın bayramı' olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Abdülhamid istibdadını bitiren İkinci Meşrutiyet'in ilanıyla sansürden büyük oranda kurtulan gazeteciler o günden bugüne iktidardaki veya iktidar dışındaki siyasi aktörlerin hep hedefinde oldu, bugün de olmaya devam ediyor. Dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu koşullar bu günü 'Basın Bayramı' olarak değil 'Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü' olarak anmayı getiriyor.

Günümüzde sansür birçok şekliyle mesleğimizin tehdit eden çok yönlü bir unsurdur. Sansür sadece bir haberin engellenmesi değildir. Patronların siyasetle ilişkisi, gazetecilerin sendikasızlaştırılması, gazetecilerin kazanılmış haklarının her geçen gün yok edilmesi, güvencesiz ve düşük ücretlerle çalıştırılması, haber yazdığında başına bir iş geleceği endişesi, hak ettiği halde basın kartı verilmemesi, davalar, soruşturmalar, tutuklamalar da sansürdür.

Türkiye, AKP iktidarı ile gazetecilik için belki de Abdülhamit döneminin ardından sansürün en çok uygulandığı ve kurumsallaştığı dönemi yaşamaktadır. Tesis edilen kurumlar, başkanlıklar, medya sahiplik yapısına doğrudan müdahaleler, çıkarılan sansür yasaları, tehditler ve gazetecilerin görevini engelleyen onlarca başka uygulama ve durum, sansürün görünür ve görünmez biçimleri olmaktadır ve halkın haber alma hakkını engelleyen bütüncül bir sistemin parçalarıdır.

Bu zor şartlar içinde onurlu şekilde mesleğini yapmaya çalışan tüm meslektaşlarımızın 'mücadele gününü' kutluyor, tüm gazetecileri ve halkımızı sansürün karşısında birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Politika Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title