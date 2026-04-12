Martta en düşük sıcaklık Van'da, en yüksek sıcaklık Hatay'da ölçüldü

Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 21,2 dereceyle Van'ın Özalp ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 25,6 dereceyle Hatay İskenderun'da tespit edildi.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, martta ortalama sıcaklıklar, Antakya, Cizre çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Kale (Demre), Bartın, Yalova çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 7,7 derece ölçülen mart ortalama sıcaklığı, geçen ay 7,5 derece olarak kayıtlara geçti.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Yalova çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,3 dereceyle Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 24,2 dereceyle Sakarya'da kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,1 dereceyle Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 23,5 dereceyle Nazilli'de gözlendi.

Akdeniz Bölgesi'nde martta sıcaklıklar, Antakya çevresinde mevsim normallerinin altında, Kale (Demre) çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10,3 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 25,6 dereceyle İskenderun'da ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde martta sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 12,6 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 20 dereceyle Çiçekdağı'nda kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Bartın çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,4 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 24,7 dereceyle Boyabat'ta gözlendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde martta sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 21,2 dereceyle Özalp'te, en yüksek sıcaklık ise 20,8 dereceyle Malatya'da kayıtlara geçti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Cizre çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,6 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 23,6 dereceyle Birecik'te ölçüldü.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama

Umutları yerle bir eden açıklama
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers Alanya'da yakalandı

İnterpol kırmızı bültenle arıyordu! Bakın nerede yakalandı
Suriye'nin güneyinde bir grup Dürzi, ülkeden ayrılma talebiyle İsrail bayraklı gösteri düzenledi

Komşuda skandal görüntüler! İsrail bayraklarıyla sokaklara indiler
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek

Dün geceye damga vuran kare!

Netanyahu'dan yeni tehdit: İran'a yönelik saldırılarımız sona ermedi, yapacak çok işimiz var

Barış zirvesi sonuç kaldı, Netanyahu'dan yeni tehdit gecikmedi